Desactivan dos páginas que pretendían cobrar foto multas: Iován Pérez 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Querétaro (SSC), Iován Elías Pérez Hernández, informó que se han desactivado dos plataformas apócrifas que pretendían cobrar foto multas, además también emitían mensajes falsos para hacer caer a la población en este engaño.

Explicó que con el trabajo de la Policía Cibernética se ha logrado la detección y desactivación de dichas plataformas, motivo por el cual exhortó a la población a estar pendientes de las cuentas oficiales, ya que todas aquellas que emitan este tipo de mensajes podrían ser cuentas falsas con la intención de hacer cobros indebidos a la población, y pidió que estas sean denunciadas a las autoridades.

“Se desactivó la plataforma que estaba tratando de generar una especie de fraude virtual, inclusive llegó hasta el departamento de la Policía Cibernética y se desactivó el sitio web de donde estaban saliendo estos mensajes, el reporte fue muy oportuno, hasta ahorita (se han desactivado) dos”, dijo.

Explicó que hasta el momento no se tiene reporte de personas afectadas por esta situación, aunque están en permanente monitoreo y vigilancia para erradicar las plataformas que pretender generar fraudes digitales.

Recalcó que las únicas fuentes válidas para consultar infracciones o fotomultas son los portales oficiales del Gobierno del Estado y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana.