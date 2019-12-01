Derribarán árboles en parque lineal Las Hadas del municpio de Querétaro por derecho vía

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre de 2025.- La titular de la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Querétaro, María Guadalupe Espinosa de los Reyes, confirmó que el parque lineal de la colonia Las Hadas, desaparecerá para dar cabida a la construcción del tren México-Querétaro, ya que este se encuentra dentro del derecho de vía.

Puntualizó que en la zona del parque lineal de las Hadas se autorizó el derribo de 48 árboles, que son los que existen a lo largo de este parque por lo que autoridades municipales, a través de la Secretaría del Medio Ambiente harán un conteo de los árboles que se verán afectados en el trazo de la obra federal.

“En Las Hadas, sabemos que existe un parque lineal que está autorizado dentro del polígono que autoriza la manifestación de impacto ambiental, sabemos que van a derribar, ayer nos presentaban ante las solicitudes ciudadanas, nos presentamos tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal y nos comentaron que existen en la zona de Las Hadas 48 derribos de especies como laureles, ficus, jacarandas y eucaliptos”, dijo.

Mencionó que hay otra zona con gran masa arbustiva en Hércules, donde solicitarán información a la Federación sobre el impacto que tendrán las obras del tren.

“La misma manifestación de impacto ambiental establece que la compensación por el derribo de los árboles autorizados en la manifestación de impacto ambiental será dirigido a el consejo al Fondo Forestal Mexicano, la compensación se realiza a través del Fondo Forestal Mexicano así lo autoriza la manifestación, nosotros como secretaria de Medio Ambiente estamos haciendo un levantamiento puntual, sabemos que existen dos áreas dos zonas que detectamos importantes por la cantidad de masa vegetal que tiene es la zona de Hércules”.

Reconoció que los vecinos de distintas zonas de la capital optan por sembrar y crecer árboles, flores y arbustos de distintas especies, por lo que no todos los lugares son considerados protegidos.

“Sabemos de la importancia que tiene el cuidado en nuestras áreas verdes y así lo hemos le mostrado con nuestro programa de reforestación a través del cual en el en este año plantamos más de 18 mil árboles y por supuesto y lo estamos haciendo en zonas en donde nosotros ya hemos detectado que necesitamos poner áreas verdes o rescatar áreas verdes”.