Denuncian el Colectivo Desaparecidos Querétaro y la Red de Buscadoras "Unidas Siempre Buscando" abandono y omisión de Protección Civil durante búsqueda en la barranca de los Concheros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 15:50:42

San Juan del Río, Querétaro, a 11 de diciembre de 2025.- El Colectivo Desaparecidos Querétaro y la Red de Buscadoras Unidas Siempre Buscando denunciaron públicamente el abandono y la omisión de la Unidad de Protección Civil del Estado durante las jornadas de búsqueda en la barranca de los Concheros, donde este miércoles fueron hallados nuevos restos humanos, así como pertenencias e identificaciones, afirmó Yadira González Hernández, vocera del colectivo.

Desde el inicio de la jornada, advirtió que las condiciones del terreno representan un riesgo constante para las personas buscadoras, agravado por la falta de asistencia institucional.

“Apenas regresando al lugar de alojamiento de una jornada intensa en la barranca de Cocheros. El descenso es complicado y más ayer que llovió; hoy está muy resbaloso”.

Añadió que, pese a esto, Protección Civil no ha brindado apoyo real: “La mayoría de las madres buscadoras ya son personas mayores y no hemos tenido apoyo de Protección Civil. Hoy no se presentaron y el día de ayer estuvieron presentes, pero no participaron, no nos prestaron equipo, no descendieron con las familias, no tuvieron ningún tipo de intervención, más que estar paradas observando desde la parte alta de la barranca”.

Recordó que, durante los trabajos de prospección, rastrillado y descenso, que las familias realizaron sin apoyo técnico especializado, se localizó una costilla, procesada y embalada por peritos de la Fiscalía General de la República; un diente frontal, encontrado en la zona baja de la barranca; identificaciones; un equipo celular y dos radios de comunicación.

Explicó que estos hallazgos podrían estar asociados a arrastre, por la dinámica propia de la barranca, pero no dejan de ser elementos de alto valor investigativo.

“Consideramos que son hallazgos por arrastre (…) Todo esto se le hace entrega a Fiscalía General de la República para su análisis, procesamiento e investigación”.

“Las familias rastrillan prácticamente a gatas toda la tierra, moviendo basura, seleccionando todo lo que sea hueso. Entre esos restos de fauna están los restos humanos”.

Recalcó que el terreno es altamente peligroso y requiere acompañamiento técnico que no se está proporcionando.

“Es lamentable que Protección Civil no brinde este apoyo, ya que, si llegáramos a tener algún percance, algún tema de seguridad o alguna lesión, no tenemos ni una ambulancia, ni un paramédico, ni nada por el estilo”.

Aseguró que la omisión ocurrió pese a que la Fiscalía General de la República y la Comisión Local de Búsqueda enviaron oficios solicitando formalmente el apoyo operativo para facilitar descensos y asistencia en campo.

“Hacemos un llamado al licenciado Amaya para que se acerque en comunicación, ya sea con la fiscalía, con el fiscal encargado de esta búsqueda o con el colectivo, para que podamos aclarar esto. Son muy necesarios, sin embargo, estamos viendo este tipo de omisiones lamentables”.

“Para nosotros, encontrar por lo menos un huesito de nuestra gente es darle la verdad, quitar la incertidumbre de una familia y llevarlos un poco de paz… Las labores continuarán mañana en esta misma zona y hasta encontrarles”.