Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo, coordinador Estatal de la Transformación y Defensa de los Comités en Querétaro, denunció una profunda desigualdad presupuestal y opacidad en el manejo de los recursos públicos por parte de las administraciones panistas estatales y municipales.

Cuestionó que se destinen cientos de millones de pesos a gastos superficiales y contratos bajo sospecha, mientras las regiones del Semidesierto y la Sierra Gorda queretana enfrentan un marcado abandono y carecen de presupuestos suficientes para abatir sus rezagos sociales esenciales.

Como ejemplo de esta disparidad financiera, detalló que el polémico contrato de 213 millones de pesos destinado a la adquisición de cuadernillos infantiles en el municipio de Querétaro supera el presupuesto anual total de demarcaciones enteras como Arroyo Seco, que cuenta con 203 millones de pesos, y se equipara al de Peñamiller, con 230 millones.

Detalló que en este último municipio el 77 por ciento del erario se consume en gasto corriente, mientras que apenas un 17 por ciento se canaliza a obra pública, lo que condena a la infraestructura básica a permanecer más de 40 años sin mantenimiento adecuado.

En otro tema, el dirigente morenista celebró el reciente reconocimiento emitido por el Banco Mundial hacia los resultados de la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, organismo que certificó la salida de 17.3 millones de personas de la situación de pobreza entre 2018 y la fecha, impulsado por el incremento al salario mínimo y los programas sociales.

Tras una gira de trabajo por la Sierra queretana Nieto Castillo reportó haber dialogado con alcaldes de la región, quienes le externaron que las obras ejecutadas por el gobierno estatal llegan a costar hasta tres veces más que si fueran realizadas directamente por los ayuntamientos, por lo que urgió a reorientar el gasto en favor de los gobiernos municipales.

Finalmente, en el rubro de seguridad ciudadana, el coordinador estatal encendió las alarmas al señalar que el delito de extorsión presenta un repunte del 11 por ciento, afectando ya al 38 por ciento de las unidades económicas en territorio queretano.

Exigió acabar con la opacidad, transparentar las auditorías a las cuentas públicas y establecer una coordinación operativa y tecnológica directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal para neutralizar delitos como las llamadas de extorsión y garantizar la paz social en la entidad.