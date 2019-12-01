Hallan a un hombre y mujer con signos de ejecución en lote baldío del Libramiento Sur de Irapuato

Hallan a un hombre y mujer con signos de ejecución en lote baldío del Libramiento Sur de Irapuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 12:23:59
Irapuato, Guanajuato, 8 de diciembre del 2025.– Los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos con evidentes signos de ejecución, fueron localizados en un lote baldío situado sobre la calle Juan Pablo II, a un costado del Libramiento Sur y cerca de una recicladora en la colonia del mismo nombre. El hallazgo generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y equipos de emergencia.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911, donde se alertaba sobre la presencia de una persona tirada en la vía pública. Policías municipales acudieron al punto y, al verificar la ubicación, ingresaron al predio en aparente abandono. En el interior confirmaron que se trataba de dos personas sin vida, quienes presumiblemente llevaban varios días en el lugar debido al avanzado estado de descomposición.

La mujer, descrita como de complexión robusta, vestía un suéter verde con capucha; el hombre llevaba puesta una camisa a cuadros. Ninguno pudo ser identificado en ese momento debido al deterioro de los cuerpos.

Paramédicos únicamente confirmaron la ausencia de signos vitales y se retiraron del sitio. Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acordonaron el área para reforzar la seguridad y permitir el trabajo de los investigadores.

El perímetro quedó asegurado para el procesamiento de la escena por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). El caso fue turnado a la Unidad Especializada en Homicidios, que ya inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos e intentar establecer la identidad de las víctimas.

