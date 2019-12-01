Abaten a 5 presuntos criminales durante enfrentamiento en Nuevo León; rescatan a persona plagiada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 14:10:12

Los Ramones, Nuevo León, a 8 de diciembre 2025.- Autoridades estatales abatieron a cinco presuntos criminales durante un enfrentamiento armado en el municipio de Los Ramones, Nuevo León.

Según información oficial, tras la refriega, los agentes lograron liberar a una persona que había sido secuestrada.

Asimismo, la Fuerza Civil indicó que los uniformados realizaban patrullajes de vigilancia en el Ejido El Carrizo, cuando detectaron a un grupo de personas sospechosas, quienes al ser descubiertas dispararon contra los policías.

Como respuesta, los agentes repelieron la agresión y dieron de baja a cinco presuntos agresores.

En el lugar también se aseguró una camioneta, cinco armas largas, cartuchos, cargadores y diverso equipo táctico.