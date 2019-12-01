Abandonan 3 camionetas con 7 mil litros de huachicol en el estado de Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 14:45:09
Tepeapulco, Hidalgo, a 8 de diciembre 2025.- Personal de seguridad estatal de Hidalgo localizó tres camionetas abandonadas que en su interior contenían al menos 7 mil litros de hidrocarburo robado, también conocido como huachicol.

De acuerdo con información oficial, los vehículos fueron encontrados en  un camino de terracería, cerca del salón de eventos Santa Anita, en la colonia La Tula, en el municipio de Tepeapulco.

Los agentes procedieron a realizar una revisión de las unidades y encontraron 7 mil 300 litros de combustible almacenados en 10 bidones de gran capacidad.

A través de un comunicado las autoridades indicaron que las tres camionetas junto con los contenedores y el combustible recuperado, fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público, para que se definan las siguientes investigaciones.

Cabe mencionar que el delito de tráfico de hidrocarburo se mantiene como uno de los de mayor incidencia en el estado de Hidalgo, junto con el narcomenudeo y el robo.

