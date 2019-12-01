Michoacán: Cumplen tres días de la desaparición del delegado del PT en Apatzingán Agustín Solorio

Morelia, Mich., a 8 de diciembre de 2025.— Este lunes se cumplieron tres días de la desaparición del delegado político del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, Agustín Solorio Martínez, sin que hasta ahora exista información oficial sobre su paradero ni una postura pública clara por parte del gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Fanny Arreola.

Solorio fue visto por última vez durante la madrugada del 5 de diciembre, en Morelia, según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado. Desde entonces, el caso ha generado inquietud dentro del partido y entre actores políticos de la región, especialmente por el contexto de violencia e inseguridad que prevalece en Tierra Caliente.

La dirigencia estatal del PT ha exigido públicamente una búsqueda inmediata y coordinada, pero el gobierno municipal de Apatzingán permanece sin emitir un posicionamiento visible sobre el caso, lo que ha comenzado a generar críticas y cuestionamientos en redes sociales y entre militantes que acusan indiferencia institucional.

Mientras la Fiscalía mantiene activa la búsqueda y el partido refuerza el llamado para localizar al exdiputado suplente, en Apatzingán el ambiente es de desconcierto. La ausencia de un mensaje oficial por parte del Ayuntamiento —ni pronunciamiento, ni respaldo público, ni anuncio de acciones municipales vinculadas a la búsqueda— contrasta con el peso político del desaparecido, encargado del trabajo territorial del PT en una zona marcada recientemente por la tensión tras el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

A tres días de los hechos, no hay reportes de avances públicos en la investigación, tampoco información sobre si existe línea de investigación, testigos, cámaras, ni si se han desplegado operativos adicionales derivados de la denuncia.