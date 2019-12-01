Vinculan a proceso a presunto responsable de multihomicidio de cinco personas, ocurrido en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 15:20:53

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a Yhonatan “N”, quien es señalado de su presunta participación en el multihomicidio de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, cometido en la colonia Ampliación Leandro Valle de esta capital.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que el pasado 10 de octubre, en un domicilio ubicado en la Calle Cataleya, las víctimas, Julio D., Marlene Monserrat C., José Eduardo M., Ángel Trinidad G., y Julio César F., se encontraban reunidas cuando ingresaron dos hombres que comenzaron a agredirlos para posteriomente disparar en repetidas ocasiones. En el sitio fallecieron tres personas.

Tras el ataque, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta, dejando gravemente heridas a dos de las víctimas, quienes perdieron la vida días después mientras recibían atención médica.

Con base en actos de investigación, la Fiscalía Especializada de Feminicidio reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible responsabilidad de Yhonatan “N”, lo que derivó en la emisión de una orden de aprehensión en su contra que fue cumplimentada por agentes investigadores.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al investigado, imponiendo la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.