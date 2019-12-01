Pobladores de Carapan incendian motocicleta de la Guardia Civil a las afueras de la Fiscalía en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 14:34:11
Morelia, Michoacán, 8 de diciembre del 2025.- Habitantes de la comunidad de Carapan protagonizaron una jornada de protestas violentas en Morelia, Michoacán, donde incendiaron una motocicleta en la entrada de la Fiscalía General del Estado y realizaron bloqueos con vehículos secuestrados en la Avenida Siervo de la Nación.

De acuerdo con los reportes, los manifestantes —algunos encapuchados y portando palos— se mostraron agresivos y exigían que se respetaran los acuerdos de su asamblea comunitaria y reglamentos internos, sin precisar públicamente quién estaría violándolos.

Durante la movilización, los inconformes retuvieron autobuses, un tráiler y vehículos particulares, los cuales fueron atravesados sobre el Libramiento Sur, en el cruce con la avenida Siervo de la Nación, donde también prendieron fuego a una llanta.

Las autoridades aún no han informado sobre un diálogo que se pueda entablar con los inconformes.

 

 

