Denuncia Memo Valencia corrupción en la construcción del IMSS de Uruapan por la empresa CreaMedic

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2026.- Después de seis años, finalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum le “está cayendo el 20 del desmadre de las corruptelas que hicieron tan solo en el tema de salud”, tanto Amílcar Olán y los hijos del expresidente López Obrador, aseguró el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, tras denunciar la corrupción en la construcción del Hospital General de Zona 86 del IMSS en Uruapan.

Luego de hacer un análisis forense sobre colapso inducido, el modelo de renta cautiva y los riesgos inminentes de los hospitales públicos en Michoacán, gracias a información brindada por denuncias anónimas de diferentes personas que trabajan en nosocomios del estado, fue que se pudo detectar la corrupción que se realiza a través de la empresa CreaMedic, indicó el líder priista.

“Aquí está la salud de Michoacán, una crisis que se duplicó en 6 años. Del 2018 al 2024, no lo digo yo, es información que verificamos en el INEGI, CONEVAL, un salto de más del doble en un solo sexenio. Detrás de cada factura inflada hay una cama vacía, un diagnóstico retrasado o una enfermera sin guantes”, mencionó.

Memo Valencia afirmó que a la empresa CreaMedic se ha dedicado a realizar un ensamblaje como si fuera un “lego”, edición desechable, a pesar de que el gobierno federal prometió infraestructura de primer mundo, “promesas de camas, inversión nueva y atención digna para 50 años de inversión. Decían que iban a construir el hospital más rápido, pues sí, pero más chafa”.

Dio a conocer que esta empresa, no tiene ninguna experiencia en el ramo de la salud o construcción hospitalaria, cuenta con una filial dedicada a los espectáculos a través de CIE.

“Qué hace un corporativo que se dedica a la elaboración de eventos públicos, masivos, shows, haciendo hospitales. ¿En qué momento dieron ese giro? ¿Eran muy honestos? Porque lo que decía el presidente de López Obrador, de honestidad y capacidad, a lo mejor esos eran muy honestos haciendo eventos de espectáculos y por eso los puso a hacer hospitales”, dijo.

Abundó que, CreaMedic además de construir “hospitales lego”, gana instalando maceradoras hospitalarias y obligan a la clínica a comprarle sus propios insumos de pulpa de cartón desechable, “solo a ellos les pueden comprar, a nadie más y aunque no lo ocupen, tienen bodegas llenas de este material de cartón, que es no es otra cosa más que un instrumento para guardar desechos, facturan hasta la basura”, como el de Uruapan, con un contrato estimado de 45 millones de pesos para los últimos 3 meses del 2025.

Insistió en que, en el tema del IMSS de Uruapan, construido por CreaMedic, y en muchos hospitales de Michoacán, “los médicos están administrando la miseria, el médico reporta que les asigna una sola aguja por paciente para todas sus inyecciones por falta de material, el personal médico paga gasas y alcohol de su propio bolsillo”.

A pesar de contar con datos y pruebas, la corrupción crece más, lamentó Memo Valencia, tras recordar que CreaMedic también realiza el Hospital de Zitácuaro.

Acompañaron, la secretaria general, María del Rocío Luquín Valdés; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa Mendoza; de Operación Política, Brenda Garnica Meza; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino Sandoval; de la Diversidad Sexual, Juan Manuel Medina Ayala; y de Gestión Social, Bladimir Alejandro González Gutiérrez.