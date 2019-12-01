Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 14:18:30

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.— El productor de aguacate y defensor de derechos humanos Luis Manuel Soto Sanabria pidió a las autoridades estatales, federales y municipales reforzar las acciones de seguridad y apoyar la búsqueda de un productor agrícola desaparecido en Santa Ana Zirosto, municipio de Uruapan.

En entrevista, señaló que habitantes de distintas comunidades se organizan para buscarlo en brechas y zonas de cerro.

Soto Sanabria dijo que la familia se encuentra angustiada y pidió destinar los recursos necesarios para localizar al productor con vida. Añadió que no tiene conocimiento de que hubiera recibido amenazas y lo describió como una persona dedicada al campo, sin problemas conocidos con otras personas.

De acuerdo con información preliminar, Jorge Sanabria fue privado de la libertad el miércoles 18 de noviembre, mientras trabajaba en una huerta de aguacate. Tras su desaparición, familiares y habitantes mantienen un bloqueo en la carretera Uruapan-Los Reyes, a la altura de Santa Ana Zirosto, para exigir que las autoridades atiendan el caso y lo localicen.

Soto Sanabria advirtió que persisten condiciones de riesgo en la región y pidió mayor vigilancia para que productores y habitantes puedan trasladarse y trabajar sin temor a ser víctimas de delitos.