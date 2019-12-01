Delicado, comunicador agredido en Uruapan este domingo, expone Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 11:26:18

Morelia, Michoacán, a 05 de enero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el comunicador Antonio C. “El Balam”, se encuentra delicado luego de haber sido agredido a balazos en la ciudad de Uruapan el pasado domingo por la tarde.

El mandatario estatal señaló que el estado de salud del periodista de la página “Patrullando tu colonia” se reporta estable pero delicado, y continúa en atención médica.

Apuntó que Antonio C. llevaba a cabo la labor informativa y fue elemento de tránsito de la ciudad de Uruapan.

Asimismo, Ramírez Bedolla aseguró que ha entablado comunicación con el Fiscal, Carlos Torres Piña, para conocer más del caso y se le dará seguimiento al tema.

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación tras la agresión armada contra el administrador de la página informativa Patrullando tu colonia, Antonio C., quien resultó herido junto con un adolescente de 17 años que se encontraba en el lugar.

Los hechos se registraron la tarde del domingo en la colonia La Quinta; ambas víctimas presentaron lesiones por arma de fuego y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Además de que la FGE activó el Protocolo de Actuación para Delitos contra Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, además de implementar medidas de protección mientras continúan las investigaciones.