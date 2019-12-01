Delegación de Sacramento arriba a Morelia para agenda cultural y académica

Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2026.- El hermanamiento entre Sacramento y Morelia, concretado en la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar, se traduce en beneficios no solo para ambas ciudades sino también para otras poblaciones del estado.

Así lo señaló la síndica municipal, Melissa Vásquez Pérez, al representar al alcalde Alfonso Martínez en una reunión de bienvenida a la delegación de Sacramento, como parte de la agenda que llevarán a cabo en nuestro estado. En tanto que la delegación de Sacramento está conformada por representantes de universidades y proyectos culturales, encabezados por la académica Tina Torres, como representante del alcalde Kevin McCarty.

“Nos da una gran satisfacción porque el beneficio se va a ampliar, no solamente se queda en Morelia sino que también va a tener resultados en nuestro estado”, expresó la síndica municipal, acompañada por la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, y el director de Atención al Migrante, Daniel Aguilar Guillén.

Cabe recordar que, como parte del hermanamiento entre Morelia y Sacramento, se llevará a cabo el Programa Internacional de Vinculación Académica y Cultural, tanto en la capital como en La Piedad, para establecer la ruta de convenios de colaboración entre universidades michoacanas y estadounidenses.

La síndica de Morelia invitó a los integrantes de la delegación a disfrutar del colorido, las tradiciones y la gastronomía que distinguen a la capital en esta temporada de Día de Muertos.