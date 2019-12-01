Del territorio al Congreso: Grecia Aguilar fortalece su agenda legislativa con las voces del Oriente michoacano y entrega informe

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Las necesidades de la gente deben convertirse en propuestas y acciones desde el Congreso, afirmó la diputada Grecia Aguilar Mercado al iniciar la semana con un recorrido por los municipios de Zitácuaro, Angangueo y Ocampo para seguir llevando personalmente su Segundo Informe Legislativo y, al mismo tiempo, escuchar de frente las inquietudes de las familias.

Más allá de entregar resultados, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano abrió espacios de diálogo en calles, comercios y comunidades, donde recogió planteamientos sobre empleo, economía local, servicios y oportunidades para las nuevas generaciones. Estos encuentros, señaló, permiten que la agenda legislativa tenga como punto de partida las necesidades reales de quienes todos los días sostienen a sus familias y comunidades.

Uno de los temas que tomó especial relevancia durante las visitas fue el fortalecimiento del comercio local y la generación de empleos, por lo que adelantó que trabaja en una iniciativa relacionada con este sector, al considerar que se requieren políticas públicas que permitan a los pequeños negocios crecer, generar fuentes de trabajo y convertirse en un verdadero motor de desarrollo para los municipios.

“Cuando una persona abre un negocio, no solamente genera un ingreso para su familia; también crea oportunidades para otras personas”, planteó la legisladora, al señalar que las condiciones para emprender y mantener una actividad económica deben formar parte de las decisiones públicas. El objetivo, dijo, es que las inquietudes expresadas directamente por comerciantes y ciudadanos encuentren cauce en propuestas concretas ante el Congreso.

Esta dinámica se suma a una agenda legislativa que ha colocado en el centro la protección de niñas, niños y adolescentes, los derechos sociales, la inclusión, las juventudes y el uso responsable de la tecnología, con propuestas sobre violencia digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y protección frente a nuevas formas de fraude y suplantación de identidad.

Grecia Aguilar Mercado continuará llevando su Segundo Informe a distintos municipios, pero también recogiendo las voces que permitan ampliar su agenda de trabajo y el planteamiento, sostuvo, es mantener el vínculo entre territorio y Congreso, informar lo realizado, escuchar lo que falta y convertir esas necesidades en iniciativas que respondan a los desafíos cotidianos de las familias michoacanas.