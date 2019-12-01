Del compromiso a los hechos: Barragán transforma Morelia

Del compromiso a los hechos: Barragán transforma Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 13:50:27
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Morelia, Michoacán, a 8 de noviembre de 2026.- Con trabajo permanente en las colonias, comunidades y tenencias de Morelia, el diputado Juan Carlos Barragán refrenda su compromiso de mantenerse cercano a las familias, escuchando sus necesidades y acompañándolas en la búsqueda de soluciones.

 

Ya sea rehabilitando una escuela, recuperando un espacio público, realizando jornadas de fumigación o acercando servicios de salud, Barragán mantiene acciones que contribuyen al bienestar y al cuidado de las familias de Morelia.

 

“Porque el trabajo público no se mide solamente por lo que se promete, sino por las acciones que llegan hasta la puerta de los hogares”, mencionó.

 

Barragán sostiene que la política debe traducirse en resultados y que la mejor manera de conocer las necesidades de Morelia es estar cerca de quienes las viven todos los días.

 

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