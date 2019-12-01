Defiende Reyes Galindo la conectividad como justicia social

Defiende Reyes Galindo la conectividad como justicia social
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 17:42:35
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Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, fijó en tribuna el posicionamiento de su bancada a favor de la reforma que eleva a rango constitucional "Data datos gratis", que beneficiará a 236 mil estudiantes en toda la entidad. 

Durante su intervención en el Pleno, el legislador señaló que este tema tiene un trasfondo fundamental en principios de justicia social y de soberanía digital, principios contenidos en la plataforma de la Cuarta Transformación que el Partido del Trabajo, ha impulsado para el bienestar del pueblo.

"Esta administración estatal de la 4T , ha entendido que la brecha digital puede ser también una brecha social. Por eso dar impulso a la conectividad en Michoacán es prioritario, especialmente en regiones como la Meseta Purépecha, Tierra Caliente y las comunidades rurales que históricamente fueron marginadas", expresó el diputado.

Asimismo, reconoció que con esta declaratoria constitucional que busca llevar internet gratuito para todas y todos los michoacanos,  se materializan derechos bajo la visión y el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y su compromiso con las juventudes y los sectores más vulnerables.

 "Hoy la conectividad llega directamente a los espacios educativos, a las plazas públicas y a los hogares de quienes más lo necesitan, convirtiendo los valores de la 4T en derechos tangibles para el pueblo a través de  tecnología con sentido social", dijo.


Y enfatizó,  que "un gobierno puede ser humanista y de izquierda, poniendo la tecnología al servicio del pueblo, rompiendo monopolios y construyendo un Michoacán más justo, más conectado, un Michoacán de iguales”.

Con este respaldo, el líder del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en Michoacán,  reitera su compromiso con la agenda digital de la Cuarta Transformación y garantiza acceso gratuito a internet como herramienta de igualdad y desarrollo para todas y todos los michoacanos.

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