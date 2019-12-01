Defensa de los derechos humanos un acto de valentía y revolucionario, destaca Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 19:20:47

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- La defensa de los derechos humanos es un acto de valentía e incluso, un acto revolucionario, consideró la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

La legisladora local, reconoció la gran labor que realizan los activistas y defensores de nuestros derechos, porque muchas de la veces realizan sus actividades con presupuestos limitados o algunas otras carencias.

“Alzar la voz por nuestros semejantes requiere de un gran compromiso, de ser valientes para actuar y fortaleza para no desistir cuando escuchamos una negativa como respuesta”, mencionó.

Luego de asistir al Informe Anual 2025 de la asociación civil Todos y Todas por los Derechos en Michoacán (TODEHUMI), que preside Cristina Cortés Carrillo, la Congresista celebró los avances de este colectivo alcanzados durante más de tres décadas en favor de sectores como mujeres, jóvenes, educación, salud y otros.

Brissa Arroyo, -Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura-, afirmó que desde el Congreso Local y desde su Casa de Atención Ciudadana ha forjado una alianza con todos los sectores de la sociedad.

En ese sentido, Arroyo Martínez renovó este compromiso de seguir caminando de la mano de la ciudadanía, acompañar todo aquel esfuerzo que represente la progresividad de nuestros derechos.

De su parte, Cristina Cortes Carrillo, Coordinadora General de TODEHUMI pormenorizó las diferentes actividades y enumeró algunos de los desafíos que en materia de derechos humanos persisten, y detalló que el eje transversal que ahora nos debe ocupar es la salud mental.

Durante este Informe se contó con la presencia del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía Pineda, quien pidió un minuto de silencio por el fallecimiento de la familia de intérpretes de lengua de señas mexicana.