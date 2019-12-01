SRE exige a EEUU investigación tras nueva muerte de mexicano en custodia de ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 13:48:34

Ciudad de México, a 28 de marzo 2026.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), exigió una investigación a Estados Unidos, tras la muerte de un mexicano, ocurrida el pasado 25 de marzo mientras se encontraba en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un centro de retención en Adelanto, California.

A través de un comunicado, la dependencia federal expresó que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado del deceso por las autoridades migratorias, por lo que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso”.

De acuerdo con la Cancillería, el connacional fue “trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció”, aunque aclaró que “hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente”.

Además, explicó que el consulado nacional en San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Igualmente, precisó que se “mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”.

Cabe mencionar que, tras el nuevo fallecimiento de un mexicano en custodia del ICE, la SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que “estos lamentables casos no continúen”, por lo que también demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto “por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.