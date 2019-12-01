Declara Mauricio Kuri estado de emergencia en 3 municipios de Querétaro por lluvias atípicas

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de agosto de 2025.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro declaró estado de emergencia a los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, derivado de las precipitaciones atípicas que se registraron el viernes pasado.

El decreto que se publicó en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga refiere que el estado de emergencia de decretó con el objetivo de atender de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, los riesgo y daños sufridos por la población queretana en los diversos factores como salud, integridad física, patrimonio y el entorno.

La declaratoria refiere que con el fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas afectadas por las lluvias atípicas que se han presentado, se instruye a las diversas dependencias, organismos y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que desde el ámbito de su competencia, ejecuten las medidas de seguridad para coordinar la implementación de acciones inmediatas para atender la contingencia; mantener informada a la población sobre precipitaciones pluviales, zonas de riesgo, rutas de evacuación, funcionamiento de albergues y entrega de apoyos; efectuar acciones de limpieza y recolección de residuos generados por las precipitaciones, tales como desazolve de drenajes, coladeras, y mantenimiento de zonas críticas, y rehabilitar la infraestructura pluvial y viales afectadas por los eventos de lluvia del día 22 (veintidós) de agosto de 2025.

En el decreto se instruye a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, en su calidad de ente coordinador del Sistema Estatal de Protección Civil, así como a las autoridades competentes, a implementar campañas de difusión masivas para la sensibilización y prevención durante la temporada de lluvias y tormentas tropicales 2025 (dos mil veinticinco), con el objetivo de reducir riesgos y daños para las personas en la Entidad, promoviendo la denuncia oportuna a través de la Línea de Emergencia 911; realizar las gestiones, trabajos y acciones necesarias, para el mantenimiento y, en su caso, vaciado de los cuerpos de agua en la entidad; realizar las gestiones necesarias para coordinar acciones con los 18 (dieciocho) municipios del Estado de Querétaro y, en su caso, con las autoridades federales, a fin de asegurar el cumplimiento de las medidas previstas en el presente Decreto; realizar las gestiones y acciones necesarias para obtener la colaboración de los municipios, a fin de que destinen los recursos económicos, materiales y humanos necesarios, para que sus Coordinaciones de Protección Civil puedan atender de manera oportuna la emergencia derivada de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, a que se refiere el presente Decreto; generar diagnósticos de riesgo, mapas de lluvias y estrategias preventivas de inundaciones en el Estado; impulsar jornadas comunitarias de limpieza y retiro de basura en alcantarillas y drenes ubicados en zonas identificadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, promoviendo la participación de los sectores público, privado y socia; implementar operativos de vigilancia activa en zonas críticas identificadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, en colaboración con las organizaciones de atención de emergencias de la sociedad civil, dependencias de los tres órdenes de gobierno y demás autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable y atender, bajo el mando de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social, las inundaciones y afectaciones derivadas de las lluvias y tormentas tropicales que ocurran en los 18 (dieciocho) municipios de la entidad, con el objetivo de salvaguardar la vida, la integridad física de las personas y el patrimonio tanto individual como estatal.