Decisiones de Carlos Manzo sacrifican a Uruapan, lamenta el Gobernador de Michoacán ante chantajes del Alcalde: “No hay que revolver las cosas”, dice Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 13:38:08

Uruapan, Mich., a 16 de septiembre de 2025.- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que el chantaje del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, quien tomó la decisión de suspender las obras del Teleférico en exigencia de más seguridad tras el asesinato de un policía municipal, puede traer consecuencias muy lastimosas y sacrificio al pueblo de Uruapan, destacando el mandatario estatal que no se puede frenar el desarrollo.

Manzo, con una personalidad cambiante que lo mismo elogia a la federación y al estado para luego romper con ellos en estruendosas declaraciones mediáticas, anunció recientemente la suspensión de las obras del Teleférico de Uruapan.

Horas antes de este anuncio, dos policías estatales fueron atacados a balazos por sicarios en moto, quienes mataron a un oficial y una agente. Aunque Manzo adquirió 8 camionetas blindadas supuestamente para tareas de seguridad (aunque luego se las llevó para cuidarlo en sus vacaciones en la playa), los agentes estaban en endeble retén en una avenida principal.

Ante esta situación, Manzo decidió suspender los eventos públicos por el Grito de Independencia y el desfile cívico posterior, exigiendo mayor seguridad al estado y la federación.

Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien Manzo lo mismo elogia que critica dependiendo su humor, fue tajante al decir que las decisiones del Alcalde sacrifican al pueblo de Uruapan.

“Yo tengo una posición muy clara, muy sencilla, el que se frenen obras sacrifica al pueblo de Uruapan”, dijo Bedolla cuestionado por la prensa.

Recordó que en su Administración ha sido histórica la inversión en Uruapan, la mayor en 50 años, y que tan solo en este año se han destinado 3 mil 300 millones de pesos para diferentes obras, generando 500 empleos directos en 30 proyectos que se llevan a cabo en el municipio.

Asimismo, reiteró su llamado a la coordinación y el trabajo, asegurando que el Secretario de gobierno y Manzo se reunirían. “No hay que revolver las cosas, porque una cosa es el tema de seguridad y otro tema son la sobras públicas”.