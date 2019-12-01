Sujetos armados irrumpen en Grito de Independencia de comunidad de Celaya, Guanajuato, dejando 8 personas heridas y un fallecido

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 13:03:59
Celaya, Guanajuato, a 16 de sptiembre de 2025.- La fiesta del Grito de Independencia que se llevaba a cabo en el Jardín Principal de la comunidad de San Miguel Octopan casi finalizaba, cuando repentinamente se escucharon varios disparos que dieron blanco en nueve personas, dejando sin vida a un hombre. 

El suceso tuvo lugar poco después de las 02:00 horas de este martes en el lugar antes citado, donde estaban concentradas decenas de personas.

Según versiones, se escucharon las detonaciones y comenzaron a correr para resguardarse, lo ocurrido fue dado a conocer a través de la línea de emergencia 911.

Elementos municipales, Guardia Nacional y socorristas acudieron a la zona, donde encontraron a las 9 víctimas, de los cuales un hombre falleció, mientras que otras ocho personas resultaron heridas entre ellas un menor de 15 años de edad, que fueron trasladados a diferentes hospitales donde continúan con atención médica.

El área fue delimitada con la cinta amarilla y posteriormente llegaron agentes de investigación criminal y peritos quienes comenzaron el procedimiento correspondiente en la escena lo que determinará la mecánica e identidad de las personas 

Finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le practicarán la necropsia que marca la ley

