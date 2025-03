Decir que la inseguridad está peor, lastima al gobierno y a los queretanos: Mauricio Kuri

Querétaro, a 10 de marzo de 2025.- Como desalmado calificó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, el actuar de quienes intentan politizar el ataque que se registró el sábado pasado en el estacionamiento de un restaurante que se ubica al norte de la ciudad.

“Quisiera utilizar una palabra no grosera, pero me parece muy desalmado cuando alguien por algún tema político, cosa que nunca hice yo y nunca lo he hecho, decir que la inseguridad está peor que antes porque no sólo lastiman al Gobierno sino lastiman a los queretanos porque los confundes”.

Esto luego de que la noche del viernes pasado un grupo armado disparó contra unas personas que se encontraban al interior del restaurante “Fisher House” de la ex hacienda Los Laureles que dejó como saldo a dos mujeres y un hombre muerto, así como a otro sujeto lesionado, quien permanece recibiendo atención médica.

Kuri González recordó que el momento que está viviendo en México, en materia de seguridad, es un momento “literal” complicado.

“Si vemos cómo está Chiapas, Tabasco, Guanajuato o Michoacán, incluso la noticia que salió en primera plana con lo del campo de concentración y exterminio en Teuchitlán, Jalisco en el que se encontraron objetos personales como ropa, zapatos, carteras, mochilas e incluso identificaciones, sino también restos óseos en al menos tres crematorios clandestinos y eso cada vez más nos asombramos menor, pero cuando algo ocurre en Querétaro, afortunadamente nos espantamos y nos asombramos porque no estamos acostumbrados a esto”.

Afirmó que la Fiscalía General del Estado de Querétaro ya tiene identificadas a las personas por lo que se está trabajando para esclarecer los hechos.

“Tenemos que trabajar más fuerte en la inseguridad, lo que sí les puedo decir es que en Querétaro hacemos todo lo posible con la mejor Policía y la mejor Fiscalía, pero esto es como con el transporte público, el Gobierno no sólo no puede, necesitamos a la ciudadanía”.

Recordó que el secretario de Gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez se reunió con los empresarios de restaurantes, antros, bares, cantinas y centros nocturnos para que les informen sobre alguna situación que pudieran alertar a las autoridades sobre algún posible riesgo.

“Nos pudieron haber alertado de esto sobre la presencia de estas personas porque sabemos que llegaron hace poco a la entidad y eran buscados por otro grupo delictivo con quien traen guerra”.