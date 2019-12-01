Debemos legislar con responsabilidad y escuchar a quienes buscan justicia: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre del 2026.- Honrar a José María Morelos, exige legislar con responsabilidad y escuchar a quienes buscan justicia, así lo manifestó el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, durante su intervención en la Ceremonia de graduación de la segunda generación del Programa de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal.

El diputado Baltazar Gaona, señaló que “debemos orientar nuestra conducta pública y recordarnos que todos los servidores públicos tenemos la obligación de proteger a nuestro pueblo, por ello hago un exhorto desde la presidencia del Poder Legislativo, a que este conocimiento adquirido en esta maestría, tenga un verdadero valor y ese valor es ponerlo al servicio de los demás, del pueblo de Michoacán”.

El legislador local, felicitó a los 32 egresados así como a sus familiares, además destacó que la preparación y capacitación de las y los servidores públicos, es fundamental para transformar de manera positiva a Michoacán y fortalece la confianza de la ciudadanía.

“La preparación es un compromiso voluntario con nosotros mismos y con la ciudadanía, esta maestría que hoy concluyen, significa investigar mejor, evitar errores y explicar con claridad las decisiones, esto debe traducirse en atención más humana y respuestas oportunas, porque Michoacán necesita que el conocimiento adquiridos se convierta en justicia para nuestro pueblo, combatir la impunidad exige investigaciones sólidas y el respeto al debido proceso”, finalizó.