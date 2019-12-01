Debe Reforma Electoral contemplar sanciones y nulidad de elecciones ante intromisión del crimen organizado: Armando Tejeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 14:24:11

Ciudad de México, 09 de marzo de 2026.- El diputado federal del Partido Acción Nacional, Armando Tejeda Cid, integrante de la Comisión de Reforma Político- Electoral de la Cámara de Diputados, anunció que esta semana se revisará y analizará de manera puntual la Reforma Electoral enviada por la presidencia de la República.

Aseveró que defenderá los temas pendientes de incorporar, especialmente blindar las elecciones de la intromisión del crimen organizado.

Tejeda Cid indicó que uno de los aspectos fundamentales que deberán incluirse en el debate es el establecimiento de sanciones claras para quienes permitan la postulación de candidatos vinculados con la delincuencia o financiados con recursos ilícitos.

“Se tiene que dejar listo dentro de la reforma tanto la anulación de la elección ante la intromisión del crimen organizado, como cuando un político está vinculado con la delincuencia para que no pueda volver a ser candidato”.

Lamentó que un tema tan delicado como la intromisión del crimen a través del financiamiento de campañas, de la imposición de candidatos o de los actos delincuenciales durante la jornada electoral, no sean eje central de esta propuesta del ejecutivo federal.

“La reforma no contempla ningún bloqueo a la participación del crimen organizado en las elecciones, como si no hubiera pasado, como si el gobierno hubiera mirado hacia otro lado”.

El legislador panista afirmó que la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados es una oportunidad para enriquecer las leyes electorales y garantizar contiendas democráticas, en las que la ciudadanía participe de manera libre y segura.

Armando Tejeda señaló que durante la reunión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político- Electoral, que inicia este martes 10 de marzo, impulsará la incorporación de mecanismos que permitan sancionar a dirigentes partidistas que acepten recursos de procedencia ilícita y declarar la nulidad de una elección cuando la delincuencia organizada intervenga en el proceso electoral.