De promesa a realidad: Presidente Municipal de Jiquilpan apuesta a la modernización del municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 20:41:05

Jiquilpan, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- Lo que antes era una necesidad, hoy es una realidad para las familias de la colonia Independencia, con la pavimentación de la calle 16 de Septiembre, una obra que dignifica el entorno y mejora la movilidad.

Este proyecto integral incluyó la renovación de la red de drenaje, agua potable y la instalación de luminarias con tecnología LED, brindando mayor seguridad y mejores condiciones para quienes habitan y transitan por la zona.

Con hechos, la administración encabezada por Gerardo Olloqui Estrada demuestra que el compromiso con la ciudadanía se cumple, avanzando con paso firme en la construcción de un Jiquilpan más moderno, ordenado y con obras de calidad.