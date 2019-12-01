Dayana Pérez reconoce el talento del artesano Pablo Gómez Reyes, ganador del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 14:19:56

Salvador Escalante, Michoacán, a 29 de octubre 2026.— La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, felicitó al artesano Pablo Gómez Reyes, originario de Santa Clara del Cobre, por obtener el primer lugar en el Gran Premio Nacional de Arte Popular 2026, gracias a su destacada creación titulada “Charola de Pavorreal”.

Este importante reconocimiento distingue la creatividad, el talento y la dedicación de los artesanos michoacanos, quienes, a través de sus obras, preservan las tradiciones y mantienen viva la riqueza cultural que distingue a Santa Clara del Cobre a nivel nacional.

La presidenta municipal destacó el orgullo que representa este logro para el municipio, al ser una muestra de la calidad artística y el legado artesanal que se transmite de generación en generación, consolidando a Santa Clara del Cobre como un referente del arte popular mexicano.

Con acciones que reconocen y enaltecen el talento de su gente, Dayana Pérez Mendoza refrenda el orgullo por las raíces, la cultura y las tradiciones que dan identidad a Salvador Escalante, porque Salvador Escalante Nos Une.

¡Muchas felicidades a Pablo Gómez Reyes por este merecido reconocimiento que llena de orgullo a Santa Clara del Cobre y a todo Michoacán!