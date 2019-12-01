Dayana Pérez prioriza el cuidado del agua con obras de modernización en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 22:03:07

Salvador Escalante, Michoacán, a 2 de enero de 2026.- El Comité de Agua Potable y Saneamiento de Salvador Escalante (CAPASSACC) continúa realizando una maniobra hidráulica estratégica como parte del proyecto de modernización de la infraestructura de agua potable en el municipio, con el objetivo de mejorar el servicio y garantizar un uso más eficiente del vital líquido.

Como parte de estos trabajos, se están llevando a cabo conexiones finales para deshabilitar de manera definitiva una antigua línea de asbesto, sustituyéndola por tuberías más modernas y seguras. Esta acción permitirá reducir pérdidas de agua, mejorar la presión del servicio y fortalecer la red hidráulica en beneficio de la población.

La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, destacó que este tipo de obras, aunque en muchos casos no son visibles de manera inmediata, representan una inversión a largo plazo para el bienestar de las familias de Salvador Escalante. Señaló que su administración mantiene una visión responsable y preventiva, priorizando proyectos que garanticen servicios públicos más eficientes y un futuro sostenible para el municipio.

“Estamos trabajando con planeación y compromiso, atendiendo necesidades reales y apostando por soluciones de fondo que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”, expresó la alcaldesa.

El Gobierno Municipal, a través del CAPASSACC, reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones técnicas y estratégicas que fortalezcan la infraestructura hidráulica, cuidando el recurso agua y respondiendo a las necesidades presentes y futuras de Salvador Escalante.