Dayana Pérez Mendoza suma esfuerzos con la comunidad de Zirahuén para preservar la Noche de Ánimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 14:44:38

Salvador Escalante, Michoacán, a 30 de octubre 2026.- Con el objetivo de fortalecer las tradiciones y garantizar una cálida recepción a las familias y visitantes durante la próxima Noche de Ánimas, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo un encuentro con el jefe de Tenencia de Zirahuén, José Salud Medrano, habitantes, pescadores y representantes de la comunidad indígena.

Durante la reunión dialogaron sobre los preparativos de esta celebración y la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades y ciudadanía para preservar las costumbres que dan identidad a esta emblemática comunidad.

Dayana Pérez Mendoza reiteró su respaldo para que esta tradición continúe viva, conservando su esencia y fortaleciendo la participación comunitaria. Porque en Salvador Escalante Nos Une el compromiso de mantener vivas nuestras raíces y tradiciones.