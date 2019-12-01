Dayana Pérez Mendoza refrenda su compromiso con la niñez durante visita a Opopeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 14:14:47
Opopeo, Michoacán, 15 de enero del 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, visitó la comunidad de Opopeo, donde tuvo la oportunidad de convivir con niñas y niños, a quienes entregó un pequeño detalle como muestra de afecto y compromiso con lo más valioso del municipio: la niñez.

Durante esta visita, la alcaldesa destacó que cada sonrisa y cada gesto de alegría refuerzan la convicción de seguir trabajando con sensibilidad y responsabilidad desde el gobierno municipal. Gobernar con amor justicia y Libertad implica estar cerca de la gente y atender con el corazón a quienes representan el futuro de Salvador Escalante.

Los juguetes entregados simbolizan cariño, esperanza y el firme compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan el bienestar y la felicidad de las niñas y los niños del municipio. Para la administración que encabeza Dayana Pérez Mendoza, Escuchar resolver Y transformar es una guía permanente en cada comunidad.

La presidenta municipal anunció que próximamente se realizarán más visitas a distintas localidades, llevando no solo obsequios, sino también atención directa, diálogo y trabajo cercano, reafirmando una política de puertas abiertas y presencia constante en el territorio.

