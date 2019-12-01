Dayana Pérez Mendoza presente en el arranque de La K’uínchekua 2026 en Tzintzuntzan

Dayana Pérez Mendoza presente en el arranque de La K’uínchekua 2026 en Tzintzuntzan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 15:22:42
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Tzintzuntzan, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, asistió al arranque de La K’uínchekua 2026, evento que comenzó con un colorido desfile y el corte de listón, dando paso a una celebración que resalta la grandeza de las tradiciones y la riqueza cultural de Michoacán.

Durante esta jornada festiva, Dayana Pérez Mendoza destacó la importancia de preservar y promover las expresiones culturales que fortalecen la identidad de los pueblos originarios. En este contexto, reiteró su visión de trabajo basada en “Gobernar con amor, justicia y libertad”, principios que guían el impulso cultural y social en Salvador Escalante.

El encuentro cultural, impulsado por el secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García, también llenó de color y creatividad las calles con el concurso de fachadas, donde habitantes y visitantes mostraron el orgullo por sus raíces y tradiciones.

La alcaldesa reconoció la anfitrionía del presidente municipal de Tzintzuntzan, Tata Patricio García Alva, así como la presencia de Vanessa López Carrillo y demás autoridades que se sumaron a esta celebración que fortalece la identidad cultural de la región. Bajo la premisa de “Escuchar, resolver y transformar”, reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan la cultura y el turismo.

Finalmente, la presidenta municipal resaltó que estas actividades también proyectan la belleza y tradición de la región, recordando que “Santa Clara del Cobre enamora” a quienes visitan este Pueblo Mágico reconocido por su historia y artesanía.

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