Dayana Pérez Mendoza impulsa próxima Feria de Salud en Santa Clara del Cobre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 17:10:42

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo un encuentro con el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, a quien agradeció la apertura y el reconocimiento al talento de las artesanas y los artesanos del municipio.

Durante la reunión, Dayana Pérez Mendoza compartió una pieza de cobre representativa de la tradición artesanal de Santa Clara del Cobre, símbolo de identidad, historia y orgullo para las familias de Salvador Escalante.

Salvador Escalante Nos Une en el compromiso de preservar las tradiciones y, al mismo tiempo, gestionar acciones que contribuyan al bienestar de la población.

Asimismo, la alcaldesa dialogó con el titular de la Secretaría de Salud sobre la próxima realización de una Feria de Salud en Santa Clara del Cobre, cuyo objetivo será acercar servicios médicos a las familias del municipio y facilitar el acceso a la atención desde las distintas comunidades.

La presidenta municipal informó que próximamente se darán a conocer los detalles de esta jornada, con la invitación a la ciudadanía para mantenerse atenta y aprovechar los servicios que estarán disponibles.