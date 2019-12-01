Dayana Pérez Mendoza impulsa la conectividad en Salvador Escalante con la rehabilitación del tramo Cuitzitan–Paramuén–Ixtaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 17:25:08

Salvador Escalante, Michoacán, 10 de abril de 2026.- Bajo el liderazgo de la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante continúa impulsando obras que fortalecen la conectividad y mejoran la calidad de vida de las familias, como la rehabilitación del tramo carretero Cuitzitan–Paramuén–Ixtaro, una vía que permaneció por más de 20 años en el abandono.

Esta importante acción comprende una longitud de 11 mil 600 metros lineales, beneficiando directamente a más de 50 mil habitantes de las comunidades que convergen en esta ruta, facilitando el tránsito diario y reduciendo tiempos de traslado.

La obra contempló trabajos de corte y perfilado en zonas de bache, calavereo de la superficie de rodamiento, limpieza y desazolve de cunetas, colocación de carpeta asfáltica en caliente, aplicación de riego de sello y señalamiento horizontal, garantizando un camino más seguro, funcional y digno.

Cabe destacar que esta rehabilitación se llevó a cabo bajo una supervisión constante y cuenta con su respectivo peritaje técnico, confirmando que los trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido, asegurando su calidad y durabilidad.

Durante el acto estuvieron presentes integrantes del Cabildo, entre ellos el regidor Gerardo Saucedo Pahua, el regidor Humberto Velázquez, el regidor Jaime Saucedo, la regidora Diana Bermúdez, así como el síndico municipal Silviano Paredes Correa y el secretario del Ayuntamiento, Fernando Agnael Rueda.

Con acciones como esta, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y resultados, consolidando la visión de que Salvador Escalante nos une.