Dayana Pérez Mendoza impulsa el deporte y la convivencia comunitaria en Santa Clara del Cobre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 07:12:23

Salvador Escalante, Michoacán, a 18 de diciembre 2025.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, asistió al partido amistoso entre Leyendas de Monarcas Morelia y el equipo de Santa Clara del Cobre, un encuentro que celebró al deporte como un espacio que une historias, generaciones y fortalece el tejido social.

Durante la jornada, se destacó que gobernar con amor, justicia y libertad también implica respaldar actividades que fomenten la convivencia, el orgullo local y el bienestar de las familias. En ese sentido, el deporte se consolida como una herramienta para construir comunidad y promover valores positivos.

La alcaldesa expresó su agradecimiento al regidor Guillermo Rauda Rodríguez por su gestión, así como a la Liga Municipal de Santa Clara del Cobre, cuya coordinación hizo posible este evento deportivo que reunió a jugadores, familias y aficionados en un ambiente de entusiasmo y respeto.

Acciones como esta reflejan una forma de gobernar basada en escuchar, resolver y transformar, impulsando espacios donde la identidad y la participación ciudadana cobran vida. Porque cuando el deporte convoca, Santa Clara del Cobre enamora y reafirma su espíritu comunitario.