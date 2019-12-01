Dayana Pérez Mendoza fortalece servicios públicos con nueva cuadrilla de trabajo en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 19:57:46

Salvador Escalante, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Con el compromiso de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y fortalecer la atención a la ciudadanía, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, impulsó la conformación de una nueva cuadrilla de trabajo adscrita a Oficialía Mayor.

Durante el anuncio, se informó que esta brigada ya fue equipada para atender de manera más eficiente los servicios básicos en distintas zonas del municipio, reforzando así las labores de mantenimiento y mejoramiento de los espacios que diariamente utilizan las y los habitantes.

En este contexto, la alcaldesa reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los brigadistas que realizan estas tareas, destacando que su trabajo es fundamental para brindar mejores servicios a la población.

“Gobernar con amor justicia y Libertad” es uno de los principios que guían la administración municipal, enfocada en generar acciones que impacten positivamente en la vida de las familias de Salvador Escalante.

Asimismo, la presidenta reiteró que su gobierno se mantiene cercano a la gente, bajo la convicción de “Escuchar resolver Y transformar”, fortaleciendo el trabajo en equipo y la unidad entre autoridades y ciudadanía.

Con estas acciones, el gobierno municipal continúa impulsando el bienestar de la comunidad y reafirmando que “Santa Clara del Cobre enamora”, no solo por su riqueza cultural y artesanal, sino también por el esfuerzo conjunto para mantener un municipio limpio, ordenado y en constante mejora.

