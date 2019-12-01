Dayana Pérez Mendoza fortalece la inclusión con entrega de aparatos de asistencia en Salvador Escalante, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 18:47:07
Salvador Escalante, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Dayana Pérez Mendoza, presidenta municipal de Salvador Escalante, reafirmó su compromiso con los sectores más vulnerables del municipio al encabezar la entrega de aparatos de asistencia que mejorarán la calidad de vida de diversas familias.

“Hoy confirmamos que cuando se gobierna con el corazón, las cosas sí cambian”, expresó la alcaldesa al destacar que esta acción forma parte de una política cercana a la gente, donde Gobernar con amor justicia y Libertad no es solo una frase, sino una convicción que guía cada decisión de su administración.

Durante el evento se entregaron sillas de ruedas, muletas, andaderas, caminadoras y bastones, apoyos que representan una herramienta fundamental para que niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad puedan desenvolverse con mayor autonomía. Cada aparato simboliza esperanza, movilidad y dignidad.

Este esfuerzo fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, encabezada por el Lic. Joaquín Orozco Rojas, y la Fundación Juventud con Valores, sumando voluntades bajo la premisa de Escuchar resolver Y transformar, eje central de un gobierno cercano y sensible a las necesidades ciudadanas.

La presidenta municipal subrayó que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan el tejido social y promuevan un municipio más humano, incluyente y solidario, recordando que en esta tierra donde Santa Clara del Cobre enamora, la solidaridad también distingue a su gente.
 

Noventa Grados
