Dayana Pérez Mendoza fortalece coordinación con el sector gastronómico de Santa Clara del Cobre

Salvador Escalante, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del sector gastronómico de la conocida “L” de Santa Clara del Cobre, con el propósito de fortalecer la organización y coordinación entre sus negocios y el Ayuntamiento.

Durante el encuentro, la alcaldesa estuvo acompañada por el secretario del Ayuntamiento, el tesorero municipal, el director de Reglamentos, el oficial mayor y la regidora Diana, refrendando el compromiso de trabajar de manera conjunta y ordenada por el bienestar del municipio. Gobernar con amor, justicia y libertad es una de las bases que guían estas acciones.

En la mesa de diálogo se abordaron temas relacionados con la planeación de las actividades a lo largo del año, buscando mantener el orden, impulsar la actividad económica y cuidar los espacios públicos, fundamentales para el desarrollo y la imagen de la plaza principal. Escuchar, resolver y transformar es parte del ejercicio cotidiano de esta administración.

Dayana Pérez Mendoza destacó la importancia de construir acuerdos con quienes forman parte de la vida diaria de Santa Clara del Cobre, reconociendo el papel del sector gastronómico como motor económico y atractivo turístico del municipio. Santa Clara del Cobre enamora por su gente, su tradición y su trabajo en equipo.