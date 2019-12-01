Dayana Pérez Mendoza fortalece coordinación con el sector gastronómico de Santa Clara del Cobre

Dayana Pérez Mendoza fortalece coordinación con el sector gastronómico de Santa Clara del Cobre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 22:27:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del sector gastronómico de la conocida “L” de Santa Clara del Cobre, con el propósito de fortalecer la organización y coordinación entre sus negocios y el Ayuntamiento.

Durante el encuentro, la alcaldesa estuvo acompañada por el secretario del Ayuntamiento, el tesorero municipal, el director de Reglamentos, el oficial mayor y la regidora Diana, refrendando el compromiso de trabajar de manera conjunta y ordenada por el bienestar del municipio. Gobernar con amor, justicia y libertad es una de las bases que guían estas acciones.

En la mesa de diálogo se abordaron temas relacionados con la planeación de las actividades a lo largo del año, buscando mantener el orden, impulsar la actividad económica y cuidar los espacios públicos, fundamentales para el desarrollo y la imagen de la plaza principal. Escuchar, resolver y transformar es parte del ejercicio cotidiano de esta administración.

Dayana Pérez Mendoza destacó la importancia de construir acuerdos con quienes forman parte de la vida diaria de Santa Clara del Cobre, reconociendo el papel del sector gastronómico como motor económico y atractivo turístico del municipio. Santa Clara del Cobre enamora por su gente, su tradición y su trabajo en equipo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asalto en tienda Costco de Celaya, Guanajuato, deja pérdidas millonarias y daños materiales
Irrumpen en bar y abren fuego contra la multitud en Zamora, Michoacán; matan a pareja y dejan herido a un hombre 
Joven mujer pierde la vida al accidentarse en su motocicleta en la colonia San Rafael de la Ciudad de México
Quitan la vida a abogado penalista en la colonia San Francisco de Matamoros, Tamaulipas
Más información de la categoria
“Yo ni sabía qué era una extorsión”: Desde la cárcel, habla la mujer sentenciada a 40 años tras cobrar una tanda de mil pesos; rompe el silencio y sacude al sistema judicial del Edomex
Engañados por una mafia creada por el FBI y la DEA: así fue la histórica caída de un primo del máximo líder de Sinaloa
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Comentarios