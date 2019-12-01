Dayana Pérez Mendoza fortalece apoyo alimentario en la comunidad de Ixtaro de Salvador Escalante, Michoacán

Salvador Escalante, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, continúa impulsando acciones en favor de los sectores más vulnerables del municipio. A través del DIF Municipal, se llevó a cabo la entrega de despensas en la comunidad de Ixtaro, beneficiando a adultos mayores, niñas, niños y madres lactantes.

Estas acciones forman parte de la visión de gobierno que encabeza la alcaldesa bajo el principio de Gobernar con amor, justicia y Libertad, priorizando el bienestar social y la atención directa a las familias que más lo requieren.

Durante la jornada, la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, la señora Angélica Mendoza Téllez, estuvo presente en la entrega de apoyos alimentarios, refrendando el compromiso institucional de Escuchar, resolver y transformar las necesidades de la población, mediante programas que impacten de manera positiva en su calidad de vida.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma que en Salvador Escalante el trabajo cercano y humano es una prioridad permanente, recordando que Ixtaro enamora, no solo por su riqueza cultural, sino también por la solidaridad y el compromiso social de su gente y autoridades.