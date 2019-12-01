Dayana Pérez Mendoza fortalece apoyo alimentario en la comunidad de Ixtaro de Salvador Escalante, Michoacán

Dayana Pérez Mendoza fortalece apoyo alimentario en la comunidad de Ixtaro de Salvador Escalante, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 21:25:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, continúa impulsando acciones en favor de los sectores más vulnerables del municipio. A través del DIF Municipal, se llevó a cabo la entrega de despensas en la comunidad de Ixtaro, beneficiando a adultos mayores, niñas, niños y madres lactantes.

Estas acciones forman parte de la visión de gobierno que encabeza la alcaldesa bajo el principio de Gobernar con amor, justicia y Libertad, priorizando el bienestar social y la atención directa a las familias que más lo requieren.

Durante la jornada, la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, la señora Angélica Mendoza Téllez, estuvo presente en la entrega de apoyos alimentarios, refrendando el compromiso institucional de Escuchar, resolver y transformar las necesidades de la población, mediante programas que impacten de manera positiva en su calidad de vida.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma que en Salvador Escalante el trabajo cercano y humano es una prioridad permanente, recordando que Ixtaro enamora, no solo por su riqueza cultural, sino también por la solidaridad y el compromiso social de su gente y autoridades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltan a repartidor en el fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio de Zamora, Michoacán; resultó herido
Identifican a individuo ejecutado en la Valle Dorado de Uruapan, Michoacán
Vinculan a proceso a hombre por intentar hacerse pasar por familiar de persona fallecida para cobrar una pensión en Morelia, Michoacán
Localizan, aseguran y destruyen Fuerzas estatales y federales un sembradío de hierba verde en Arteaga, Michoacán 
Más información de la categoria
Enfrentamiento en Culiacán deja nueve detenidos y arsenal asegurado por la Marina, informa García Harfuch
Comando Sur de EEUU y México aseguran 188 bultos con sustancias ilícitas, en el estado de Colima
Operativo relámpago en Uruapan, Michoacán: Rescatan a dos secuestrados, caen 4 presuntos delincuentes y aseguran armas y mensajes 
FGR Michoacán incineró en enero hasta 680 millones de pesos en estupefacientes incautados en operativos 
Comentarios