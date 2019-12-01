Dayana Pérez Mendoza fortalece apoyo a comunidades con entrega de balastre y despensas en El Romero y El Guayabo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 18:22:09

Salvador Escalante, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- En las comunidades de El Romero y El Guayabo, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó la entrega de apoyos destinados a atender necesidades prioritarias de las familias, reafirmando su cercanía con la población y su compromiso de trabajar con hechos.

Durante la jornada, y acompañada por la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Angélica Mendoza, se realizó la entrega de balastre para mejorar caminos y accesos, así como despensas que representan un respaldo directo para la economía de los hogares de estas localidades. Estas acciones buscan fortalecer las condiciones de movilidad y bienestar de las comunidades.

En este contexto, la alcaldesa destacó que su administración trabaja bajo el principio de Gobernar con amor, justicia y libertad, impulsando acciones que impacten de manera positiva en la vida cotidiana de las familias del municipio.

Asimismo, reiteró que su gobierno mantiene una política cercana a la gente, basada en Escuchar, resolver y transformar, atendiendo de manera directa las necesidades que expresan los habitantes de cada comunidad.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de la visión de desarrollo y bienestar que impulsa el gobierno local, donde Salvador Escalante Nos Une, fortaleciendo el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía.