Dayana Pérez Mendoza da arranque a obra de empedrado y alumbrado público en la comunidad Iramuco de Salvador Escalante, Michoacán

Dayana Pérez Mendoza da arranque a obra de empedrado y alumbrado público en la comunidad Iramuco de Salvador Escalante, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 22:02:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó el arranque de obra de empedrado en la calle conocida como “La Joya”, en la comunidad de Iramuco, una acción que mejorará de manera directa la movilidad y seguridad de las familias de la zona.

Este proyecto contempla el empedrado de 736 metros cuadrados, así como la instalación de alumbrado público, beneficiando a una de las calles principales de la comunidad, por donde diariamente transitan niñas y niños rumbo a sus centros educativos, así como habitantes en general.

Durante el evento, la presidenta municipal estuvo acompañada por el regidor Humberto, los ingenieros responsables de la obra, el encargado del orden Jesús Orozco Infante y el regidor Guillermo, quienes refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de la ciudadanía.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su visión de Gobernar con amor justicia y Libertad, priorizando obras que impactan de forma positiva en la calidad de vida de las comunidades.

Asimismo, este arranque de obra refleja la convicción de Escuchar resolver Y transformar, atendiendo las necesidades más sentidas de la población y fortaleciendo el desarrollo urbano de Salvador Escalante.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a presunto homicida de un adolescente en Zamora, Michoacán: Crimen se dio tras una discusión 
Abren fuego contra la fachada de una vivienda en inmediaciones del aeropuerto de Uruapan, Michoacán
Desactiva la FGR 13 tomas clandestinas de hidrocarburos en Jalisco
Fuerte accidente de un camión en carretera de Veracruz, deja al menos 20 personas heridas
Más información de la categoria
Anuncia Delcy Rodríguez que Venezuela firmó un contrato para la comercialización y exportación de gas LP
Advierte la Administración Federal de Aviación por la presencia de actividad militar sobre México y Centroamérica
“Fanny Arreola y Morena nos dejaron sin trabajo”: Toman cientos las calles de Apatzingán, Michoacán, tras despido masivo de trabajadores; exigen la intervención del Gobernador
Refuerza Michoacán seguridad penitenciaria con entrega de unidades de traslado a penales
Comentarios