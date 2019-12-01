Dayana Pérez Mendoza da arranque a obra de empedrado y alumbrado público en la comunidad Iramuco de Salvador Escalante, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 22:02:12

Salvador Escalante, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó el arranque de obra de empedrado en la calle conocida como “La Joya”, en la comunidad de Iramuco, una acción que mejorará de manera directa la movilidad y seguridad de las familias de la zona.

Este proyecto contempla el empedrado de 736 metros cuadrados, así como la instalación de alumbrado público, beneficiando a una de las calles principales de la comunidad, por donde diariamente transitan niñas y niños rumbo a sus centros educativos, así como habitantes en general.

Durante el evento, la presidenta municipal estuvo acompañada por el regidor Humberto, los ingenieros responsables de la obra, el encargado del orden Jesús Orozco Infante y el regidor Guillermo, quienes refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de la ciudadanía.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su visión de Gobernar con amor justicia y Libertad, priorizando obras que impactan de forma positiva en la calidad de vida de las comunidades.

Asimismo, este arranque de obra refleja la convicción de Escuchar resolver Y transformar, atendiendo las necesidades más sentidas de la población y fortaleciendo el desarrollo urbano de Salvador Escalante.