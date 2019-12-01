Dayana Pérez Mendoza concluye rehabilitación del camino Japito-Tzitzamba en Salvador Escalante, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 20:43:57

Salvador Escalante, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- El Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta municipal María Dayana Pérez Mendoza, concluyó la segunda etapa del reencarpetamiento de la carretera Japito - Tzitzamba, alcanzando la rehabilitación total de 2.6 kilómetros, una obra prioritaria que beneficia directamente a las y los ciudadanos de las comunidades de Japito y Tzitzamba.

Esta acción forma parte del compromiso de la actual administración por mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de la población, al atender una demanda histórica de quienes transitan diariamente por esta importante carretera.

Durante la supervisión de la obra, la presidenta municipal destacó que cada proyecto que se impulsa tiene como objetivo transformar vidas y generar bienestar real, especialmente en las comunidades que por años habían esperado atención directa en materia de infraestructura.

Como parte de la jornada de trabajo, también se realizó la entrega de juguetes a las niñas y niños de la comunidad de Tzitzamba, así como el nombramiento oficial del Encargado del Orden y su suplente, acciones que refuerzan la organización comunitaria y el vínculo entre gobierno y ciudadanía.

En el recorrido, la presidenta municipal estuvo acompañada por el diputado Toño Mendoza y la diputada Vanessa López, con quienes refrendó el compromiso de seguir sumando esfuerzos institucionales para impulsar obras y acciones que impacten positivamente en las comunidades del municipio.

El Gobierno de Salvador Escalante reafirma su convicción de trabajar con hechos, resultados y cercanía con la gente, consolidando un municipio con mejores condiciones para todas y todos.