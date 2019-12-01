Dayana Pérez impulsa obras para mejorar el servicio de drenaje en Cungo

Dayana Pérez impulsa obras para mejorar el servicio de drenaje en Cungo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 13:47:05
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Salvador Escalante, Michoacán, a 5 de noviembre 2026.- Con el compromiso de mejorar los servicios básicos y elevar la calidad de vida de las familias, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, impulsa la construcción de una línea colectora de drenaje en la comunidad de Cungo.

Esta obra tiene como objetivo conducir adecuadamente las aguas residuales, contribuyendo a mejorar la infraestructura sanitaria y brindar un servicio más eficiente a las familias de esta localidad.

La alcaldesa destacó la importancia de continuar trabajando de la mano con las comunidades, atendiendo sus necesidades y llevando acciones que generen bienestar. Porque en Salvador Escalante Nos Une el compromiso de construir mejores condiciones de vida para todas y todos.

Asimismo, Dayana Pérez Mendoza agradeció las muestras de cariño y hospitalidad de las familias de Cungo, quienes la recibieron con calidez y compartieron con ella un tradicional y delicioso pozole.

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