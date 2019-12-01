Dayana Pérez impulsa la participación política de las mujeres sin violencia en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 19:06:07
Salvador Escalante, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, participó en el encuentro “Participación Política de las Mujeres sin Violencia”, un espacio de diálogo y reflexión donde mujeres líderes compartieron experiencias sobre los retos y avances en la vida pública.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que la presencia de las mujeres en los espacios de decisión sigue creciendo y transformando la vida pública. Señaló que cuando una mujer avanza, abre camino para muchas más, fortaleciendo una participación política basada en el respeto y la igualdad.

Bajo la visión de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, Pérez Mendoza reiteró la importancia de seguir construyendo una política donde las mujeres puedan participar plenamente, sin violencia y con oportunidades reales de liderazgo.

En el encuentro también estuvo presente el diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, quien reconoció el compromiso de las participantes por impulsar una agenda que fortalezca la participación femenina en la vida pública.

La presidenta municipal subrayó que el trabajo cercano con la ciudadanía permite “Escuchar, resolver y transformar”, principios que orientan las acciones de su administración en favor de la igualdad y el desarrollo social.

En este contexto, también destacó la identidad y riqueza cultural del municipio, recordando que “Santa Clara del Cobre enamora”, símbolo de una comunidad orgullosa de sus tradiciones y del papel activo que hoy desempeñan las mujeres en su desarrollo.

