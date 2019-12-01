Dayana Pérez impulsa coordinación intermunicipal para fortalecer la conectividad en la región

Dayana Pérez impulsa coordinación intermunicipal para fortalecer la conectividad en la región
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 16:23:47
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Salvador Escalante, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- Desde el municipio de Salvador Escalante, el gobierno que encabeza Dayana Pérez Mendoza continúa impulsando proyectos que buscan fortalecer la conectividad y el desarrollo regional.

Como parte de estas acciones, la alcaldesa sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Tingambato, Mario Aguilera Martínez, con quien avanzó en la integración de un proyecto intermunicipal orientado a mejorar la conexión entre comunidades de ambos municipios.

En este contexto, la administración municipal mantiene como eje de trabajo la visión de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, impulsando acciones que generen bienestar y oportunidades para la población.

Asimismo, se reiteró que el diálogo y la coordinación entre gobiernos locales permiten escuchar, resolver y transformar las necesidades de la ciudadanía mediante proyectos que fortalezcan el desarrollo de la región.

Con estas gestiones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad para que cada proyecto se traduzca en mejores condiciones de vida para las familias, recordando que Santa Clara del Cobre enamora por su historia, su cultura y la unión de su gente.

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