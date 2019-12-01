Dayana Pérez fortalece la reforestación en Agua Verde para proteger los bosques de Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 10:29:20

Salvador Escalante, Michoacán, a 20 de julio 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó una jornada de reforestación en la comunidad de Agua Verde, donde, junto con el encargado del orden, el comisario ejidal y habitantes de la localidad, participó en la siembra de árboles de oyamel para fortalecer la conservación de los bosques del municipio.

Durante la actividad, la alcaldesa destacó que Gobernar con amor justicia y Libertad también significa impulsar acciones que protejan el medio ambiente y garanticen un mejor futuro para las próximas generaciones, fomentando la participación ciudadana en el cuidado de los recursos naturales.

Como parte de la campaña Reforestando Salvador Escalante, el Gobierno Municipal continuará realizando jornadas de reforestación en distintas comunidades, convencido de que sembrar más árboles representa más agua, mayor biodiversidad y una mejor calidad de vida para todas y todos.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la protección de los bosques y el desarrollo sostenible del municipio, porque Salvador Escalante Nos Une.