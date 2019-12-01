Dayana Pérez fortalece la educación en Salvador Escalante con entrega de material didáctico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 20:41:11

Salvador Escalante, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Dayana Pérez Mendoza reafirmó su compromiso con la educación al encabezar la entrega de material didáctico en el Centro de Atención Múltiple (CAM), beneficiando directamente a niñas, niños y jóvenes del municipio.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que respaldar la educación y el desarrollo integral de la niñez es una prioridad de su gobierno, bajo el principio de “Gobernar con amor justicia y Libertad”, impulsando acciones que generen mejores condiciones de aprendizaje.

El material entregado permitirá fortalecer las actividades educativas dentro de la institución, contribuyendo al desarrollo de habilidades y al aprendizaje inclusivo de las y los estudiantes. En este sentido, Pérez Mendoza subrayó que su administración trabaja con cercanía a la ciudadanía, siguiendo la visión de “Escuchar resolver Y transformar”.

Asimismo, reconoció la labor del personal del CAM y de la Dirección de Educación del Gobierno Municipal, quienes, con su compromiso diario, hacen posible avanzar en la construcción de oportunidades para todos.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró que su gobierno continuará impulsando acciones en favor de la educación, destacando el orgullo y la identidad del municipio, donde “Santa Clara del Cobre enamora” por su riqueza cultural y humana.

