Dayana Pérez fortalece la coordinación institucional para reforzar la seguridad vial en Salvador Escalante

Dayana Pérez fortalece la coordinación institucional para reforzar la seguridad vial en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 17:47:27
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Santa Clara del Cobre, Michoacán, 9 de julio de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con el nuevo Delegado de Seguridad Vial, José Luis Arvizu Zamora, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones y consolidar estrategias que contribuyan a la prevención, la movilidad y la seguridad de las y los habitantes del municipio.

Gobernar con amor, justicia y Libertad significa impulsar el trabajo conjunto entre los distintos órdenes e instituciones, convencida de que la colaboración es la mejor herramienta para ofrecer resultados que beneficien a la ciudadanía.

Durante el encuentro, ambas autoridades refrendaron la voluntad de sumar esfuerzos para fortalecer las acciones de seguridad vial, promover una mejor cultura de la prevención y garantizar condiciones que favorezcan el bienestar de las familias de Salvador Escalante.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una comunicación permanente con las instituciones encargadas de la seguridad, privilegiando el trabajo coordinado para seguir construyendo un municipio más seguro y ordenado.

Salvador Escalante Nos Une, fortaleciendo alianzas que permiten brindar mejores resultados para la población y consolidar un gobierno cercano, responsable y comprometido con su gente.

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