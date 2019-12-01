Dayana Pérez fortalece el apoyo a las familias de Salvador Escalante con entrega de apoyos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 16:32:32

Salvador Escalante, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó la entrega de diversos apoyos dirigidos a familias del municipio, reafirmando que el bienestar de la población es una prioridad que se atiende todos los días con trabajo cercano a la gente.

Durante esta jornada se realizó la entrega de apoyos a ciudadanas y ciudadanos que previamente realizaron su solicitud mediante las áreas correspondientes del Ayuntamiento. En esta ocasión se distribuyeron principalmente pacas de cartón, así como algunos artículos electrodomésticos, destinados a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiadas.

Bajo el principio de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, el gobierno municipal mantiene una atención directa a las necesidades de la población, impulsando acciones que contribuyan al bienestar social.

En el evento acompañaron a la alcaldesa el director de Desarrollo Social, Joaquín Orozco; el director de Atención Ciudadana, Javier; y el Oficial Mayor, quienes forman parte del equipo que da seguimiento puntual a cada petición ciudadana.

La presidenta municipal reiteró que la atención a la población se basa en escuchar a la gente para dar soluciones reales, bajo la convicción de “Escuchar, resolver y transformar”, fortaleciendo así la confianza entre ciudadanía y gobierno.

Asimismo, destacó que el trabajo coordinado del Ayuntamiento continúa para atender de manera ordenada y transparente las necesidades de la población, impulsando el desarrollo de la región donde “Santa Clara del Cobre enamora” por su cultura, su gente y su identidad.