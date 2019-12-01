Dayana Pérez fortalece acciones en beneficio de las mujeres de Salvador Escalante

Dayana Pérez fortalece acciones en beneficio de las mujeres de Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 16:06:08
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Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.-  La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, participó en la Convención Estatal “Las Mujeres Podemos”, un espacio de diálogo, reflexión y colaboración orientado a fortalecer los derechos, la participación y el bienestar de las mujeres michoacanas.

Durante este encuentro, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, se abordaron temas relacionados con la igualdad sustantiva, el acceso a una vida libre de violencia, el derecho a los cuidados y la construcción de mejores oportunidades para las mujeres.

Dayana Pérez reconoció el trabajo de Alejandra Anguiano al frente de esta agenda y agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por respaldar espacios que fortalecen la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios.

“Participar en estos encuentros nos permite fortalecer conocimientos, construir alianzas y acercar a Salvador Escalante acciones que respondan a las necesidades de nuestras mujeres. Cuando sumamos esfuerzos entre instituciones, generamos más oportunidades para que puedan desarrollarse, ejercer sus derechos y participar activamente en la transformación de sus comunidades”, expresó.

En representación de Salvador Escalante también estuvieron presentes integrantes del Centro LIBRE para las Mujeres y de la Dirección de la Mujer, instancias que trabajan de manera cercana con la población mediante acciones de orientación, acompañamiento, prevención y atención.

La presidenta municipal destacó que ambas áreas son fundamentales para llevar los programas y servicios directamente a las comunidades, escuchar las necesidades de las mujeres y fortalecer las estrategias municipales encaminadas a su bienestar, autonomía y seguridad.

Dayana Pérez refrendó su compromiso de continuar impulsando, desde el Gobierno Municipal, políticas y acciones que permitan que las mujeres de Salvador Escalante cuenten con mayores herramientas, oportunidades y espacios de participación.

“Las mujeres somos parte fundamental del desarrollo de nuestro municipio. Desde Salvador Escalante continuaremos trabajando para que cada una pueda avanzar con libertad, seguridad y mejores oportunidades”, concluyó.
 

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