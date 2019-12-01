Dayana Pérez fortalece a Protección Civil de Salvador Escalante con la entrega de nuevos uniformes

Dayana Pérez fortalece a Protección Civil de Salvador Escalante con la entrega de nuevos uniformes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 20:25:17
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Salvador Escalante, Michoacán, 16 de julio de 2026.- La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza realizó la entrega de nuevos uniformes al personal de Protección Civil de Salvador Escalante, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer las condiciones de trabajo de quienes diariamente velan por la seguridad y el bienestar de la población.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que este equipamiento contribuye a reforzar la identidad institucional, brindar mayor seguridad al personal operativo y mejorar su desempeño para ofrecer una atención más eficiente y oportuna ante cualquier situación de emergencia. Gobernar con amor, justicia y Libertad también significa respaldar a quienes dedican su labor a proteger la vida de las familias del municipio.

Asimismo, Dayana Pérez Mendoza reconoció la vocación, entrega y compromiso de las mujeres y hombres que integran Protección Civil, resaltando que su trabajo es fundamental para salvaguardar a la ciudadanía en momentos de riesgo.

Finalmente, reiteró que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan a las instituciones encargadas de servir a la población, mejorando sus herramientas y condiciones de trabajo para brindar un servicio de mayor calidad.

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